الخرطوم تراجع اتفاقية إنشاء قاعدة روسية في البحر الأحمر وموسكو تدرس نية السلطات السودانية

أعلن رئيس الأركان العامة للبلاد محمد عثمان الحسين، أمس الأربعاء، عن خطط السودان لمراجعة الاتفاق مع روسيا. وأشار إلى أن الاتفاق الذي أبرم في ظل السلطات السابقة يحتوي على نصوص "تضر بالسودان". وشدد القائد العسكري على ضرورة مراجعة الوثيقة لتأخذ في الاعتبار "مصالح وفوائد" الدولة.

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation