مصرف لبنان المركزي يطلب مراجعة أحد قرارات مجلس الدولة

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / JAMAL SAIDI

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن متظاهرين في بيروت أغلقوا طرقا بإطارات مشتعلة ردا على منشور البنك الصادر صباح أمس الأربعاء بقرار مجلس شورى الدولة.

واصطف الناس أمام ماكينات الصرف الآلي أمس للسحب بسعر 3900 ليرة للدولار قبل بدء سريان القرار اليوم الخميس.

ومنعت البنوك اللبنانية المودعين في أغلب الأحيان من السحب من حساباتهم بالدولار ومنعت التحويلات للخارج. وبموجب منشور للمصرف المركزي صدر العام الماضي، كان مسموحا للمودعين بالسحب بالعملة المحلية من حساباتهم بالدولار بسعر الصرف الثابت 3900 ليرة للدولار.

ويمثل ذلك نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء لكنه كان السبيل الوحيد لوصول العديد من اللبنانيين لأموالهم.

ولم يوضح بيان المصرف المركزي ما إذا كان النظام الجديد سيطرح للسماح بالسحب من الحسابات بالدولار.