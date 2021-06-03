السفير السوري لدى موسكو: الأسد تلقى جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات السفير السوري حداد، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين بشأن تلقي الرئيس السوري بشار الأسد اللقاح ضد كورونا، حيث قال: "نعم الرئيس السوري تلقى لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد".

وأضاف حداد: "في سوريا يتم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي حيث بدأت الدفعة الثالثة من التطعيم في البلاد مؤخرا".

وتابع السفير السوري قائلا: "الدفعة الأولى شملت الكوادر الطبية وكبار المسؤولين في البلاد ومن بينهم رئيس البلاد بشار الأسد".

وأعلنت سوريا في وقت سابق، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي، واستعماله على أراضيها.

وجاء في البيان أن "الجمهورية العربية السورية أنهت جميع إجراءات التسجيل للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد الإصابة بفيروس كورونا وسمحت باستخدامه على أراضيها".