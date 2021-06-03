شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الزكاة والضريبة» بشأن تطبيق القيمة المضافة على عبوات المياه والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عبوات المياه التي يتم شراؤها من المحال التجارية.
وقالت الهيئة، في ردها على تساؤل بهذا الشأن، إن جميع المواد الغذائية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.
والقيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
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