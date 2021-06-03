شكرا لقرائتكم خبر عن أقام حفلاً ودعا لاعبين ومشاهير.. إغلاق «كوفي شوب» بالرياض وتغريمه 60 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة إغلاق “كوفي شوب” شهير وتغريمه 60 ألف ريال بمنطقة الرياض، لمخالفته الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. وقال حساب التجارة عبر “تويتر”: “التجارة بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض تغلق “كوفي شوب” وتغرّمه 60 ألف ريال بسبب إقامة حفل افتتاح ودعوة لاعبين ومشاهير ومخالفة الاجراءات الاحترازية”.

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