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بريطانيا تطلب جرعات إضافية من لقاح أسترازينيكا ضد هذه السلالة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

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قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما المعدل ضد

 

وتم تعديل اللقاح ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

 

وقال هانكوك في خطاب بجامعة أكسفورد: "بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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