شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تطلب جرعات إضافية من لقاح أسترازينيكا ضد هذه السلالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، إن بلاده تجري محادثات مع أكسفورد وأسترازينيكا للحصول على جرعات إضافية من لقاحهما المعدل ضد كورونا



وتم تعديل اللقاح ليستهدف بطريقة أفضل سلالة (بيتا) من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

وقال هانكوك في خطاب بجامعة أكسفورد: "بدأنا مفاوضات تجارية مع أسترازينيكا للحصول على لقاح للوقاية من إحدى السلالات.. إمدادات مستقبلية من لقاح أكسفورد أسترازينيكا الذي تم تعديله لمواجهة سلالة بي.351.1 التي اكتُشفت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا".