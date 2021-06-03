تعرف على ينبوع جمال البشرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يعد ماء الصبار بمثابة ينبوع جمال البشرة، حيث إنه يساعد البشرة على التخلص من القشور الميتة ويساعد على تحفيز نمو خلايا جديدة.



كما يعمل هذا الماء على تجديد البشرة؛ ما يمنحها مظهرا نقيا يشع شبابا وحيوية.

وأكدت مجلة "Instyle" المعنية بالصحة والجمال أن ماء الصبار يعمل أيضا على ترطيب البشرة ويمنحها مظهرا نضرا وموحدا، كما أنه يعمل على تهدئة البشرة المتهيجة، ما يجعله مناسبا لكل أنواع البشرة.

وأشارت "Instyle" إلى أنه يمكن استعمال تونر تنظيف (Cleansing Toner) يحتوي على ماء الصبار؛ حيث يتم وضع كمية منه على قطعة قطن ومسح الوجه والرقبة به برفق.