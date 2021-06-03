ما هي طريقة حظر الجافا سكريبت في فايرفوكس؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يدعم متصفح موزيلا فايرفوكس الجافا سكريبت في مستندات DPF، التي يتم عرضها في المتصفح مباشرة، منذ الإصدار 88،



ومن خلال لغة البرمجة النصية هذه يمكن دمج العديد من الوظائف التفاعلية أو فحوصات الموثوقية في استمارات PDF.

وعلى الرغم من المزايا العملية لهذه الوظائف، إلا أنها قد تنطوي على مخاطر في بعض الأحيان؛ حيث قد يستغل القراصنة الجافا سكريبت لتسريب البرمجيات الضارة والأكواد الخبيثة إلى الحواسيب وشن هجمات قرصنة واختراق البيانات.

وإذا كان المستخدم يعتمد على برنامج PDF خاص به، فيمكنه تعطيل الجافا سكريبت الخاصة بمستندات PDF في متصفح فايرفوكس بكل سهولة، وذلك من خلال إدخال "about:config" في سطر العنوان، والتأكيد على "قبول المخاطرة والمتابعة"، ثم الانتقال إلى الإعدادات الاحترافية لمتصفح فايرفوكس.

وبعد ذلك يجب إدخال "pdfjs.enableScripting" في شريط البحث، والنقر على أيقونة السهم المزدوج على أقصى يمين المدخل المعني في شريط النتائج، لكي يتم ضبط الوظيفة من "true" إلى "false" لكي يتم تعطيلها.