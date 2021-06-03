هايلو الصينية تطلق ساعة ذكية مناسبة للسباحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة "هايلو" ساعتها الذكية RS3 الجديدة، المقاومة للماء حتى ضغط يصل إلى 5 ATM، ما يجعلها مناسبة للسباحة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة تمتاز بشاشة لمسية مستديرة قياس 1.2 بوصة مع لوحة AMOLED ودقة وضوح 390 × 390 بيكسل، كما يوجد أيضا زران للإدخال باستخدام الإصبع. وتعتمد الساعة على هيكل مصنوع من سبيكة ألومنيوم.

وتدعم الساعة تقنية Bluetooth 5.0 للاتصال ويمكن عرض الإشعارات والرسائل والمكالمات.

وتستكمل وحدة GPS بجيروسكوب بستة محاور ومقياس لمعدل ضربات القلب، ويقيس المستشعر البصري نسبة تشبع الأكسجين في الدم، مع إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب على مدار اليوم.

وتأتي الساعة مع سوار قياس 22 ملم، وتشتمل على بطارية سعة 230 مللي أمبير ساعة تضمن وقت تشغيل يصل إلى 7 أيام من الاستخدام العادي. وفي وضع GPS يبلغ التشغيل 25 ساعة.