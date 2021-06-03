البنتاجون: وزير دفاع أمريكا يبحث مع ولى العهد السعودى قضايا الأمن الإقليمى

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن مع وزير الدفاع السعودى وولى العهد محمد بن سلمان قضايا الأمن الإقليمى، لاسيما جهود إنهاء الحرب فى اليمن.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الفضائية، اليوم الخميس، عن المتحدث جون كيربي في بيان قوله "إن أوستن شكر ولى العهد السعودى، فى اتصال هاتفي جرى بينهما على العمل الوثيق والبناء مع المبعوث الأمريكي الخاص، تيم ليندركينج، لإنهاء الحرب فى اليمن".

وأشارت إلى أن الاتصال بحث أيضا الجهود الثنائية لتحسين دفاعات المملكة، لافتا إلى نجاحات المملكة مؤخرا ضد هجمات الحوثيين، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة الرياض في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وتتعرض السعودية لهجمات متكررة من المتمردين الحوثيين، وتطلق جماعة الحوثي بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.