شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم في السعودية ورطب بالإمارات وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين في درجات الحرارة، حيث تشهد المملكة العربية السعودية سماء غائمة وطقس رطب بدولة الإمارات العربية المتحدة.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق ( الشرقية ، الرياض ، نجران ).

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم " الخميس " طقس رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا – صحو إلى غائم جزئيا – يكون حارا نهارا.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق، ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.