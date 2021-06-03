شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب على الوصي إعطاء الأيتام أموالهم؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، التوقيت المناسب لإعطاء الوصي الأيتام أموالهم وممتلكاتهم المستحقة.

وقال الشيخ “الشثري” خلال برنامج “بستفتونك”: إنه يجب على الوصي أن يعطي الأيتام أموالهم إذا وجد أمران، أولهما بلوغ هؤلاء الأطفال، فإذا لم يتم بلوغهم لا تسلم لهم أموالهم.

وتابع: “الشرط الثاني أن يعرف الوصي منهم حسن التصرف في المال وحسن التعامل مع غيرهم”، مسشتهدا بقول الله تعالى: “وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ”.