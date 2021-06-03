شكرا لقرائتكم خبر عن تورط في جرائم إطلاق نار وسرقة مركبات.. شرطة حفر الباطن تضبط أحد المطلوبين في قضايا جنائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق، لقيامه بإطلاق النار وارتكابه عددا من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50,000) ريال.

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنياً، تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقيام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر تورط في جرائم إطلاق نار وسرقة مركبات.. شرطة حفر الباطن تضبط أحد المطلوبين في قضايا جنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.