شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً ورياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة. وتكون جنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة15 -35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .