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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية ورصد الكوارث والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
أطلقت الصين اليوم قمرا صناعيا جديدا للأرصاد الجوية إلى المدار المخطط له وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " عن مركز الإطلاق أنه تم إطلاق القمر الصناعي "فنغيون-4 بي" بواسطة صاروخ "لونغ مارش-3 بي" في الساعة 00:17 صباحا بتوقيت بكين وكانت هذه المهمة الـ 372 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".
وذكرت الوكالة أن القمر - وهو أول أقمار الأرصاد الجوية الصينية من الجيل الجديد في المدار الثابت بالنسبة للأرض- سيستخدم في مجالات تحليل الأحوال الجوية والتنبؤ بها ورصد البيئة والكوارث.