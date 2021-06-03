شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر «فيتبيت» تطلق سوار «إيس 3» الذكي بشخصيات «مينيينز» للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت شركة فيتبيت اليوم سوار اللياقة البدنية «إيس 3» Ace 3 Special Edition: Minions بنسخة خاصة مستوحاة من شخصيات فيلم «مينيينز» والمخصص لتعقب نشاط ونوم الأطفال، بمزايا تتضمن التنبيهات كل ساعة لمواصلة الحركة والتذكير بنسبة تحقيق أهداف الأنشطة البدنية.



ويمتاز السوار بتصميمه المقاوم للماء مع بطارية تدوم لثمانية أيام علاوة على ساعة تفاعلية وأحزمة مستوحاة من شخصيات مينيينز، بالإضافة إلى الخلفيات النشطة المستوحاة من هذه الشخصيات.

وبهذه المناسبة، قال أليسون روس باورز، الرئيس العالمي للشراكات الاستراتيجية لشركة فيتبيت في جوجل: «تحظى سوارات تعقب النشاط والنوم Ace بإعجاب الأهل والأطفال بفضل مزاياها التفاعلية التي تحفز الأطفال على الحركة والنشاط واعتماد أسلوب حياة صحي.

وتضفي التصاميم المستوحاة من فيلم مينيينز لشركة إليمونيشن مظهراً مرحاً على سلسلة سوارات Ace، فضلاً عن تعزيز الشخصية المميزة التي توفرها أجهزة فيتبيت للعائلات والأطفال، وتحفيزهم على مواصلة الحركة وقضاء أوقات ممتعة مع شخصيات أفلامهم المفضلة».

وتتيح سوارات «إيس 3» للأطفال فرصة الفاعل مع الشخصيات المحببة لديهم من خلال تصميمها المميز الذي يظهر في جميع التجارب المميزة التي توفرها أجهزة فيتبيت.

ويتزين حزام السوار بنقوش حصرية مستوحاة من شخصيات مينيينز باللون الأصفر، وتمتاز بتصاميمها المضادة للصدمات والمقاومة للماء عبر حزام مريح وآمن من السيليكون.

ويمكن للأطفال الذين يمتلكون أياً من سوارات Ace 3 تخصيص سوار التعقب الخاص بهم مع أحزمة بتصميم مينيينز بألوان مختلفة والتمتع بمظهر الشخصيات المحببة من فيلم مينيينز.

ويتيح وجه الساعة الجديد بالرسوم المتحركة، والمتوفر بشكل حصري على سوارات Ace 3، للأطفال الاستمتاع بتجربة شخصيات مينيينز، حيث تقوم هذه الشخصيات بممارسة الجري والرقص والتزلج على الماء والسباحة لتشجيع الأطفال على التحرك بنشاط، وإظهار مدى تقدمهم في تنفيذ أهدافهم اليومية القابلة للتخصيص سواء بالدقائق أم الخطوات.

ولا يقتصر الاستخدام الممتع لسوار Ace 3 Special Edition: Minions على مزاياه الحالية فحسب.

فخلال وقت قريب، سيكون بمقدور جميع مستخدمي أجهزة فيتبيت استكشاف خلفيات النشاط الجديدة في تطبيق Fitbit من خلال الخطوات المختلفة للنشاط التي تقدمها ثلاثة من أشهر شخصيات مينيينز وهي: ستيوارت، وكيفن، وبوب.

وبمجرد الحصول على هذه الشارات، ستضاف إلى حساب المستخدم أو أطفاله على تطبيق Fitbit كوسام فخر وحافز مهم لمواصلة تحقيق الأهداف اليومية للياقة البدنية.

ويوفر سوار Ace 3 Special Edition: Minions الإجراءات الوقائية التي توفرها سلسلة سوارات Ace، مما يساعد للأطفال على اتباع أسلوب حياة صحي، بينما يمكن للأهل التأكد من حماية خصوصية أطفالهم.

ويمكن للأهل إنشاء حساب فيتبيت مخصص للعائلة في تطبيق Fitbit للتحكم بإعدادات الخصوصية والحماية، والتي يوصى بها للأطفال بعمر 12 عاماً أو أقل، وتتطلب استخدام سوارات Ace 3 Special Edition: Minions أو Ace 3.

ويتيح الحساب العائلي على تطبيق فيتبيت للأهل الاطّلاع على نشاط أبنائهم بسهولة، والإشراف على تجربتهم، بالإضافة إلى قبول طلبات الصداقة التي تصلهم.

وبهدف تعزيز تبني واعتماد العادات الصحية، تتيح سوارات Ace 3 وAce 3 Special Edition: Minions حسابات مخصصة للأطفال في التطبيق لاستعراض البيانات الأكثر أهمية مثل إحصائيات النشاط البدني والنوم، بالإضافة إلى الأصدقاء الموافق عليهم من الأهل وواجهات الساعة والشخصيات الرمزية والخلفيات.

وتأتي هذه المزايا انطلاقاً من حرص الشركة في منتجها الفريد Ace 3 على تلبية معايير حماية خصوصية الأطفال التي تحددها مختلف القوانين مثل قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت في الولايات المتحدة، واللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

وستتوفر سوارات «إيس 3» للشراء اعتباراً من اليوم في المتاجر وعبر الإنترنت لدى نخبة من تجار التجزئة في دولة الإمارات. بسعر 349 درهماً، فيما تتوافر أحزمة إضافية من السيليكون بنقوش مينيينز والمتوافقة مع جميع سوارات Ace 3 بسعر 149 درهماً.