تطبيقات شهيرة يجب أن تحذفها من هواتف أندرويد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر الخبراء مستخدمي هواتف أندرويد من بعض التطبيقات المليئة بالبرامج الضارة لهواتفهم.



ويُظهر الهجوم الأخير، الذي اكتشفه فريق في Bitdefender أن المتسللين يعتمدون على طرق جديدة لمحاولة الوصول إلى الأجهزة وجميع البيانات الشخصية للغاية التي نخزنها عليها. ويمكن للمتسللين رؤية الرسائل النصية الخاصة وحتى تفاصيل الحسابات المصرفية للمستخمين دون أن يلاحظوا وقوع أي هجوم.

ونظراً لأن متجر غوغل بلاي أصبح أكثر أماناً، فقد أصبح من الصعب على لصوص الإنترنت رفع البرامج الضارة إلى هذا السوق الذي يتمتع بشعبية كبيرة. لذا، بدلاً من ذلك، يقوم الهاكرز بإنشاء تطبيقات مزيفة خارج متجر غوغل، لإغراء المستخدمين من خلال تقديم برامج مكافحة الفيروسات، والوصول إلى خدمات التلفزيون المجانية وغير ذلك.

وعلى عكس نظام iOS من أبل، تسمح غوغل لمالكي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد بالموافقة على التنزيلات من خارج متجر التطبيقات الخاص بها. في حين أن هذا يتيح للمستخدمين مزيدًا من التحكم في أدواتهم، إلا أنه يعرض الأجهزة أيضًا للمخاطر.

وأوضحت Bitedender أن "المجرمين يرحبون بفرصة نشر البرامج الضارة مباشرة من متاجر التطبيقات، لكن هذا ليس بالأمر السهل. بدلاً من ذلك، يذهبون إلى الطريقة المتاحة التالية - تقليد التطبيقات ذات التصنيف الأعلى على أمل خداع بعض المستخدمين على الأقل لتنزيل وتثبيت إصداراتهم الضارة من هذه البرامج".

وبمجرد خداعهم لتثبيتها، يتم استهداف المستخدمين بنوع جديد من الفيروسات يسمى Teabot والذي لديه القدرة على بث كل شيء على الشاشة مباشرة إلى المحتالين عبر الإنترنت.

وتشمل التطبيقات التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

Uplift

BookReader

PlutoTV

Kaspersky

VLC MediaPlayer

وتم تنزيل الإصدارات الرسمية من هذه التطبيقات، والتي لا تتأثر بالبرامج الضارة، أكثر من 50 مليون مرة ويبدو أن المتسللين يستخدمون شعبيتها الهائلة في محاولة للتسلل إلى هواتف المستخدمين دون أن يلاحظها أحد، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.