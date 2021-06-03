تعرف على أفضل 3 ميزات لنظام التشغيل أندرويد 12 يحتاجها نظام iOS 15

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد أن قامت غوغل بالكشف عن نظام أندرويد 12، برزت العديد من نقاط التفوق التي يمتلكها النظام الجديد مقارنة بنظام iOS من آبل.



وقد أورد موقع “تومز غايد” الإلكتروني، ثلاث ميزات مهمة في نظام أندرويد الجديد، يتمنى مستخدمو نظام iOS أن تتمتع بها أجهزة آيفون القادمة، على النحو التالي:

الإشعارات

لقد ركزت على كيفية تنفيذ iOS للإشعارات ، غالبًا لأنها ليست جيدة عند مقارنتها بظل الإشعارات على Android. ليس الأمر محرجًا في بعض الأحيان للوصول إلى الزاوية اليسرى من الشاشة - خوفًا من أن تقوم بتنشيط إما مركز التحكم أو البحث - ولكن إيماءة النقر على الجزء الخلفي من الهاتف غير متسقة إلى حد كبير على iPhone 12 أنا أستخدم برو.

تعد إدارة الإشعارات على أندرويد أمرًا في غاية السهولة. سواء كان المستخدم يقوم بمسح البريد غير الهام، أو الرد على رسائل تطبيق سيغنال، أو الحصول على معلومات حول عناوين الأخبار أو الطقس، فإنه يقوم بكل عمليات فرز الإشعارات في نفس المكان، وهذا يساعد المستخدم على البقاء منظمًا والاطلاع على الاشعارات المهمة بشكل مستمر.

الإعدادات السريعة

في أندرويد 12، غيّرت غوغل قائمة الإعدادات السريعة لتتميز بمفاتيح تبديل أكبر وستتضمن في النهاية أزرارًا لتعطيل أذونات الكاميرا والميكروفون يدويًا ومؤقتًا للتطبيقات التي تستخدم أحدهما أو كليهما. هذا شيء لا تستطيع iOS القيام به بكفاءة، مما يجبرك على الغوص في قائمة الإعدادات لإلغاء الأذونات.

التخصيص

يتيح لك أندرويد جعل هاتفك يبدو وكأنه شيء فريد بالنسبة لك، إذ ينصب التركيز على ما يريده المستخدم، ليتكيف نظام أندرويد مع ذلك.

أكبر مثال على ذلك هو نظام السمات الملونة الجديد. سيقوم أندرويد بسحب أحد الألوان من ورق الحائط الذي حددته وتطبيقه على مستوى النظام. سترى تغير اللون في الأدوات والإعدادات السريعة وأماكن أخرى.