هبوط طائرة اضطرارياً على طريق سريع في كاليفورنيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

هبطت طائرة صغيرة اضطرارياً على الطريق السريع 101 في منطقة أغورا هيلز بمقاطعة لوس أنجلس بولاية كاليفورنيا الاثنين الماضي، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور.



وقال كريج مارتن، ضابط دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا: "تمكن الضابط المسؤول من الهبوط بالطائرة بسلام والتحكم فيها".

ولم تحصل أي إصابات لدى الطيار الرئيسي أو المتدرب المرافق له عند الهبوط، بحسب "يورونيوز".

وأغلقت جميع الممرات المتجهة شرقا للطريق السريعة 101 بالقرب من لينديرو كانيون حتى تتمكن أطقم الإطفاء من العبور لتحريك الطائرة.