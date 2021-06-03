- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حفرة عملاقة تتوسع يومياً تهدد ببلع البيوت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
بدأت حفرة عملاقة آخذة في التوسع شيئاً فشيئاً تثير القلق والرعب في قلوب ساكني إحدى المناطق النائية وسط المكسيك.
ويكبر قطر الحفرة عشرات الأمتار، ويزداد عمقها يومياً، بعد ظهورها في ولاية بويبلا وسط البلاد نهاية الأسبوع الماضي، وفق "يورونيوز".
وقد فوجئت أسرة سانشيز برؤية الحفرة بالقرب من منزلها السبت الماضي، قبل أن يتوسّع قطرها الخميس من 30 متراً الأحد إلى نحو 80 مترا، ما يهدد بابتلاع بيت العائلة برمتة.