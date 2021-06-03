شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مؤتمر برلين سيركز على انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأمم المتحدة أن مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده في 23 يونيو، سيتمحور حول انسحاب ‏القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد وكذلك اتخاذ خطوات نحو إعادة توحيد المؤسسات الليبية ‏الرئيسة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي، أن ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيشارك في المؤتمر عبر تقنية الفيديو، وأما مبعوثه ‏الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) يان كوبيش، فسيتوجه بنفسه إلى ‏هناك.‏

وأفاد دوجاريك، أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للجمع بين المجتمع الدولي لتقييم الوضع الحالي في ‏ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 24 ‏ديسمبر من هذا العام.‏