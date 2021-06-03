شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. إغلاق محلات مخالفة في «سوق البنقالة» بحي البطحاء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أغلقت أمانة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، عددًا من المحال التجارية المخالفة في سوق البنقالة بحي البطحاء.

وأجرت أمانة الرياض جولة تفتيشية على ما يعرف بـ”سوق البنقالة”، وتم إغلاق المحلات العشوائية والمخالفة، وفقًا لما نشرته “الإخبارية”.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لضمان تطبيق الاشتراطات الاحترازية والحد من انتشار كورونا.