شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم.. القبض على مواطن سرق مركبتين و13 بطارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة القصيم القبض على شخص سرق مركبتين و(13) بطارية مركبات. وفي التفاصيل، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت- بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ارتكب (15) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبتين و(13) بطارية مركبات. وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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