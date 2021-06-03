شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: عشرات المنازل فى قطاع غزة تدمرت بالكامل والقطاع الصحى منهار تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن هناك عشرات المنازل في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل، موضحا أن القطاع الصحي في غزة منهار تماما.

وأضاف المتحدث باسم وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في تصريحات لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بي سى، أن نوعية القنابل التي استخدمت في العدوان الإسرائيلى على غزة كانت جديدة من نوعها، لافتا إلى أن غزة محاصرة منذ أكثر 15 عاما، والسفر يتم عمليا عبر معبر رفح.

وأشار المتحدث باسم وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن 97% من نسبة المياه في غزة غير صالحة للشرب ونسب البطالة في غزة وصلت إلى أكثر من 60%، ووصلت لدى النساء إلى 90%، ونسب البطالة بين الشباب تصل إلى 80%.

وتابع المتحدث باسم وكالة عوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: جاء العدوان الأخير الذى يمثل حربا مدمرة تستهدف البنية التحتية الشوارع والمياه والاتصالات وخطوط الكهرباء، حيث إن الكهرباء في غزة تصل 4 ساعات يوميا، والقطاع الصحى يعانى بصورة كبيرة، والحالات التي تحتاج لتدخل جراحى يتم توزيعها إما لمصر أو الضفة الغربية.