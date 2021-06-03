شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يُخصص مليارًا و400 مليون دولار للمناطق المتأثرة بالحرب فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الإقليمى للبنك الدولى عثمان ديون، إن البنك سيخصص 70% من قيمة المنحة، التى سبق أن قدمها للسودان والبالغ قيمتها 2 مليار دولار، أى ما قيمته مليار و400 مليون دولار، دعما للمناطق التى تأثرت بالحرب.

وأضاف ديون، فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه بـ "الجبهة الثورية" السودانية برئاسة الدكتور الهادى أدريس عضو مجلس السيادة، مساء اليوم الأربعاء، أنه بحث خلال الاجتماع دعم البنك لعملية بناء السلام، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تأتى لدعم استقرار المناطق المهمشة التى تضررت بالحرب.

وشدد على أن البنك سيعمل على تشييد مشروعات البنية التحتية فى الطرق وقطاعات الإنتاج الزراعى ومياه الشرب، لاستدامة التنمية وعملية السلام، مشيرا إلى أن عملهم سيشمل كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات، ولن يقتصر على جهة دون أخرى.