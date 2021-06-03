تركى آل الشيخ يعلن عودة الفنانة المصرية شريهان من خلال عمل فنى جديد

الكويت - هبة التوبجي - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح بعد غياب عن المجال الفني لسنوات طويلة .

ونشر تركى آل الشيخ برومو عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام “، وعلق عليه قائلا: “ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين فى عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية”.

الجدير بالذكر فاجأت شريهان جمهورها ومحبيها بالظهور خلال الشهر الرمضاني الماضي بعد غياب دام 20 عاماً من خلال ظهورها في إعلان ترويجي استعراضي .