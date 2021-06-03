شكرا لقرائتكم خبر عن مختص: الفضاء السيبراني في المملكة أصبح آمنا بشكل كبير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المختص في الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، الدكتور عبدالرزاق المرجان، أن الفضاء السيبراني في المملكة أصبح آمنا بشكل كبير.

وقال المرجان في حديثه لقناة “العربية” اليوم الأربعاء، إن المملكة طورت 7 نطاقات للإطار السعودي للأمن السيبراني لحماية مختلف المنشآت.

وأضاف المرجان “أن المملكة وصلت إلى المركز الـ 13 عالمياً في الأمن الإلكتروني، وذلك بفضل الجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ونجاحها في تحقيق أمن فضائي موثوق”.

وأشار عبدالرزاق المرجان إلى أن المملكة مستهدفة بشكل كبير في الأمن السيبراني، كونها تملك بيانات ضخمة وهناك من يحاول الوصول إليها.