سفير الهندي في أبوظبي: لدى الإمارات الكثير لتتعلمه من إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير الهندي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على هامش مشاركته في متنىى هابي تايمز العالمي للاستثمار في دبي اليوم الأربعاء.

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وقال كابور إن"الاتفاقيات الإبراهيمية أدت إلى تعزيز العلاقات بين نيودلهي وتل أبيب ودبي".

وتابع: "نحن محظوظون لأن تكون لدينا شراكة استراتيجية ليس فقط مع إسرائيل ولكن مع الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف كابور أن "الهند تعمل عن كثب مع إسرائيل في مجالات الغذاء والزراعة والمياه"، مؤكدا أن "لدى الإمارات الكثير لتتعلمه من إسرائيل، في مجالات الغذاء والرعاية الصحية، وخاصة الأجهزة الطبية".

وتطرق للعلاقات المتنامية بين بلاده والإمارات خصوصا خلال فترة تفشي وباء كورونا الذي أدى إلى توقف الرحلات التجارية بينهما.

وقال كابور في هذا الصدد:" ستستمر الصادرات، بما في ذلك المواد الغذائية" وتابع" الإمارات أرسلت ممرضات وأطباء إلى الهند" وبالمقابل أرسلت بلاده معدات طبية إلى الإمارات، وفق قوله.