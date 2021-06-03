"حزب الله": إسرائيل تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "قناة المنار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الشيخ نعيم قاسم جاءت في حفل خطابي بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني، والتي ذكر خلالها أن "التعاليم التي حملها قائد ​الثورة الإسلامية​ في ​إيران​، الإمام الخميني، هي للإنسانية جمعاء".

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وتابع نائب الأمين العام لحزب الله:

الآن، نحن في وضع متناه في القوة، ونردع إسرائيل، وهي تعلم أننا نزداد قوة يوما بعد يوم، من أجل أن نرفع راية التحرير في لبنان والمنطقة.

وحول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، أوضح نعيم قاسم، أن تلك الحرب أثبتت أن "فلسطين واحدة ولا يمكن أخذ أي جزء منها لإسرائيل أو غيرها".

وتابع الأمين العام لحزب الله، أنه "في لبنان، فقد انطلقت مقاومة حزب الله، ومن يذكر عام 1982 يعرف أن العدد القليل لأفراد حزب الله لا يحررون بلدة وليس ​الجنوب​، لكننا أكملنا وانتصرنا على إسرائيل بتحرير عام 2000، ومن ثم في ​حرب يوليو/تموز 2006​".