شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 40 شخصا في تجمع مخالف لاحترازات كورونا في خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، أن الجهات المختصة بشرطة محافظة خميس مشيط، ضبطت (40) شخصًا داخل منزل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

واتُخذت الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي وكل من حضر التجمع محل المخالفة.