إسرائيل... لابيد ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة بنتنياهو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن زعيم المعارضة في إسرائيل، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل"، يائير لابيد، قد أبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، بنجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي.

وأفادت "إذاعة الجيش الإسرائيلي" بأن لابيد أخبر الرئيس الإسرائيلي بأن نفتالي بينيت، رئيس حزب "يمينا" سيكون رئيس الوزراء بالتناوب، على غرار ما اتفق عليه بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الحالي، بيني غانتس، من تناوب رئاسة الوزراء.

وفي سياق متصل، وافقت "القائمة العربية الموحدة"، على الانضمام إلى ائتلاف حكومي معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة" قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، قام بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى نهاية، اليوم الأربعاء، ليبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويشار إلى أن يائير لابيد بحاجة إلى المقاعد الأربعة التي لدى "القائمة العربية الموحدة" من أجل الحصول على 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة.

وقال عباس:

إن القرار كان صعبا وهي المرة الأولى التي يتشارك فيها حزب عربي لتشكيل الحكومة.

ويذكر أن تشكيل لابيد لحكومة أو ائتلاف حاكم في إسرائيل، يعني دخول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، إلى بوابة المعارضة، وربما انتهاء حياته السياسية.