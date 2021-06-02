أمريكا ترصد مكافأة 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم "القاعدة" في المغرب العربي

دبي - محمود عبدالرازق - واشنطن- سبوتنيك. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع للوزارة، رصد مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى موقع العنابي، أو تحديد هويته.

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والعنابي هو مواطن جزائري معروف أيضا باسم يزيد مبارك، وبات زعيم التنظيم الإرهابي الجديد في المغرب العربي بعد مقتل سلفه عبد المالك دروكدال في حزيران/يونيو من العام الماضي.

وبايع العنابي، بحسب البيان، زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نيابة عن القاعدة في بلاد المغرب العربي، ومن المتوقع أن يلعب دورا في الإدارة العالمية للقاعدة كما فعل دروكدال.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت العنابي بأنه إرهابي عالمي في عام 2015، وتم وضعه على قائمة عقوبات الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2016.