مهنئا هرتسوغ بانتخابه رئيسا لإسرائيل... بوتين يعرب عن أمله في تطوير التعاون الثنائي

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين، في برقية التهنئة، نشرت على موقع الكرملين:

© REUTERS / Suhaib Salem

"عزيزي هرتسوغ، تفضل بقبول التهاني الخالصة على انتخابكم رئيسًا. العلاقات الروسية الإسرائيلية تحمل طابعًا وديًا. آمل أن تساهم أنشطتكم على رأس الدولة في زيادة تطوير التعاون الثنائي المتعدد الأوجه والبناء، بما في ذلك التفاعل في الشؤون الدولية؛ وهذا بلا شك يخدم المصالح الأساسية لشعبينا".

وانتخب الكنيست، اليوم الأربعاء، السياسي البارز والرئيس السابق لحزب العمل إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين، بأغلبية 87 صوتا من بين أعضاء الكنيست الـ 120 مقابل 26 صوتا لمنافسته، ميريام بيرتز.