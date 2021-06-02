17 قتيلا ومصابا خلال مذبحة قرية "الدم والنار" في صعيد مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي"، اليوم الأربعاء، فإن المعركة وقعت في قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي، التي يطلق عليها قرية " الدم والنار" بسبب كثرة الخلافات الثأرية التي تشهدها.

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وتلقت مديرية أمن قنا، بلاغا بوقوع مشاجرة مسلحة بين عائلتي السعدية والعوامر، في قرية أبو حزام، حيث أطلق أفراد من عائلة العوامر النيران على سيارة ميكروباص تقل أفراد من العائلة الأخرى، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ونقلت وسائل إعلام عن شهود عيان من القرية، أن المشاجرة وقعت بين العائلتين بسبب خلافات ثأرية قديمة إلا أنها تجددت في الأيام الماضية بسبب مشادة كلامية بين أفراد من العائلتين.

من جانبها فرضت قوات الأمن في المحافظة تعزيزات أمنية مكثفة في القرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين.

وقامت أجهزة الأمن بجمع المعلومات اللازمة عن الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.