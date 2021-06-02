للمرة الأولى في البلاد... "القائمة العربية الموحدة" توافق على الانضمام إلى حكومة إسرائيلية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن منصور عباس، رئيس "القائمة العربية الموحدة"، قد أكد انضمامه للائتلاف الذي يشكله يائير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد/يوجد مستقبل".

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن منصور عباس، رئيس "القائمة" التي يمثلها أربعة نواب، قام بتوقيع اتفاق الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الذي لديه مهلة حتى نهاية اليوم الأربعاء، ليبلغ الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، بأنه جمع أصواتا كافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

ويشار إلى أن يائير لابيد بحاجة إلى المقاعد الأربعة التي لدى "القائمة العربية الموحدة" من أجل الحصول على 61 صوتا المطلوبة لتشكيل حكومة.

وقال عباس:

إن القرار كان صعبا وهي المرة الأولى التي يتشارك فيها حزب عربي لتشكيل الحكومة.

ويذكر أن تشكيل لابيد لحكومة أو ائتلاف حاكم في إسرائيل، يعني دخول بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، إلى بوابة المعارضة، وربما انتهاء حياته السياسية.