مصر... مصرع سائحة روسية وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" القومية المصرية أن سيدة روسية الجنسية لقيت مصرعها خلال الحادث، فيما أصيب 11 شخصا آخرين في التصادم وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة السويس الساحلية.

وأفاد المسؤولون أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي، ما جعلها تصطدم بالحافلة السياحية التي كانت تقل عددا من السياح الذين يحملون الجنسية الروسية.

وأوضحت الصحيفة أن المصابين هم 7 أشخاص يحملون الجنسية الروسية و4 مصريين.

ورفعت المستشفى في السويس درجة الاستعداد لاستقبال المصابين والتعامل معهم.

وتتكرر حوادث السير وحوادث القطارات في مصر. ووفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تأتي مصر ضمن أسوأ الدول في حوادث الطرق.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 1.35 مليون شخص يلقون مصرعهم سنويا جراء حوادث الطرق، وأن 93 في المئة من الوفيات في تلك الحوادث تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.