وكالة: عملية لـ"أف بي آي" على باب طائرة تفشل مخططا إرهابيا في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - اعتقلت السلطات الأمنية الأمريكية الشاب، إلفين هانتر ويليامز، البالغ من العمر 20 عاما، يوم الجمعة الماضي، في مطار "سياتل" في ولاية واشنطن أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى مصر، حيث كان "يخطط للالتحاق بمعسكر تدريب لـ(داعش) (المحظور في روسيا) في صحراء سيناء" المصرية.

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وبحسب صحيفة "Stripes"، فقد قام مكتب التحقيقات الفيدرالية (أف بي آي) بتنفيذ عملية استدرج من خلالها الشاب الأمريكي قبل توجهه إلى مصر للالتحاق بالمعسكر.

وبحسب بيانات سجلات المحكمة، فقد وجهت للشاب "هانتر" تهمة "تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية"، حيث يواجه عقوبة قصوى قد تصل للسجن 20 عاما، وغرامة قدرها 250 ألف دولار، وفقا للادعاء العام الأمريكي.

"مصادر بشرية سرية" ساعدت في العملية

أشارت سجلات المحكمة أن المتهم هو أحد الأنصار الداعمين لتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث أقسم الولاء لزعيم التنظيم الحالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأخبر عائلته وأصدقاءه بمخططاته للسفر إلى مصر.

وكشفت السجلات عن وجود 5 أشخاص وصفوا بـ"المصادر البشرية السرية" يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وجمعوا أدلة ضد ويليامز، من خلال تبادل سلسلة من الرسائل.

وبحسب المصادر، قدم هؤلاء معلومات سرية موثوقة ساعدت في "إحباط هجومين إرهابيين مخطط لهما"، دون الكشف عن أية تفاصيل حول مكان وقوع تلك الهجمات، بحسب المزاعم.

واشترى ويليامز، في السادس من الشهر الماضي، تذكرة سفر من سياتل إلى القاهرة، عبر أمستردام وباريس بقيمة 980 دولارا، وأخذ لقاحا مضادا لكورونا من ضمن إجراءات التحضير للرحلة.

وفي صباح الجمعة الماضي، وصل ويليامز إلى المطار، وألقى عملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي القبض عليه قرابة الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت الأمريكي المحلي على باب الطائرة.