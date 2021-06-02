شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يشيد بجهود جنوب السودان لإحلال السلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالجهود المتعاظمة التي اضطلعت بها دولة جنوب السودان في تقريب وجهات النظر ورعاية عملية التفاوض، ودعمها الكامل لإحلال السلام والاستقرار في السودان.

واطلع البرهان على مسار عملية التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، وذلك خلال لقائه اليوم " الأربعاء" في الخرطوم مع وفد الوساطة من جنوب السودان برئاسة توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان.

كما وعد البرهان بتوجيه الأجهزة المعنية، لدراسة مشكلات الحدود مع دولة جنوب السودان، وتذليل كافة العقبات المتصلة بعملية عبور البترول إلى الأراضي السودانية، مشددا على أن التنمية والسلام في البلدين كل لا يتجزأ.

من جانبه، أوضح قلواك أن الوفد سلم رئيس مجلس السيادة السواني، رسالة من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بقضايا الحدود بين الدولتين والقضايا المتصلة بقطاع النفط، وأطلعه على سير عملية التفاوض التي تمضي بصورة طيبة وأجواء تفاؤلية للوصول لاتفاق تام، مؤكدا أن الرئيس سلفاكير يتابع عن كثب سير عملية التفاوض، كما أنه يشيد بالروح الطيبة التي تسودها.

في السياق ذاته، اطلع رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، على سير عملية الحوار الجارية بجوبا بين وفدي الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وذلك لدى لقائه مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك.

وجدد رئيس مجلس الوزراء السوداني، شكره لجمهورية جنوب السودان، حكومة وشعبا، تحت قيادة الرئيس سلفا كير ميارديت وهي تفتح أبوابها من جديد للحوار المباشر بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية، بهدف إنجاز المرحلة الثانية من عملية السلام.