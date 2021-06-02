شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبحث مع مبعوثى الأمم المتحدة وأمريكا وقف إطلاق النار باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينغ، الجهود والتحركات المشتركة لوقف إطلاق النار في اليمن كأولوية إنسانية قصوى.