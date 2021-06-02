فلسطين تتسلم رئاسة الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

القاهرة - سامية سيد - سلمت الجمعية العامة للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ، اليوم الأربعاء ، دولة فلسطين رئاسة الجمعية .

جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة (18) الاستثنائية للجمعية، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، على الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة، من تطوير وإثراء للسياسات وللاستراتيجات المشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في الوطن العربي، إضافة إلى رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير الوضع الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي.