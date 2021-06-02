اخبار الخليج

كلنا جيل الآيباد

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - كثيرا ما تردد على مسامعنا مصطلح ” جيل الآيباد ” الذي تم اطلاقه على صغار السن في الوقت الحالي نتيجة ارتباطهم الوثيق بالأجهزة الذكية في ظل هذا الانتشار الواسع لها ، ولطالما كنت أؤمن بأن الأطفال ينجذبون لفعل ما يفعله الكبار وايضا الأطفال الآخرين .
فمن خلال خبرتي القليلة في التعامل مع الأطفال و بعد بلوغ طفلتي ” ألماس ” شهرها الحادي عشر لاحظت عليها وبشكل واضح ماكنت أؤمن به ، فغالبا عندما اقوم بتصفح هاتفي الذكي أجد ابنتي تتذمر مطالبة بتشغيل جهاز ذكي لها وأيضا عند مشاهدتها لاطفال ايباد اخرين ، بل ونفس الشيء مع امور مختلفة أخرى ، فمثلا عندما اقوم بالمشي في أنحاء المنزل أو اللعب فإنها تتقبل القيام بذلك متخلية عن اللعب بالهاتف ، وعندما نتناول الطعام فهي تحب أيضا ان تتناول بيدها كما نفعل نحن ، وكذلك عندما أقوم بقراءة القران فإنها تطالب باعطائها المصحف أيضا ومع أنني جربت اعطاءها كتبا أخرى إلا انها لم تفضل إلا المصحف كونها تراني أحمله بشكل متكرر .
ولذلك فأعتقد بأنه علينا مراقبة مانقوم به ، والحقيقة أننا أيضا منشغلون بهواتفنا واجهزتنا الذكية التي أشغلتنا عن أطفالنا وجعلتهم أيضا منشغلون بها عنا ،
فلنحاول قضاء المزيد من الوقت مع أطفالنا .

 

 

كتبه: منار مليباري

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا