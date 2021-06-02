كلنا جيل الآيباد

الكويت - هبة التوبجي - كثيرا ما تردد على مسامعنا مصطلح ” جيل الآيباد ” الذي تم اطلاقه على صغار السن في الوقت الحالي نتيجة ارتباطهم الوثيق بالأجهزة الذكية في ظل هذا الانتشار الواسع لها ، ولطالما كنت أؤمن بأن الأطفال ينجذبون لفعل ما يفعله الكبار وايضا الأطفال الآخرين .

فمن خلال خبرتي القليلة في التعامل مع الأطفال و بعد بلوغ طفلتي ” ألماس ” شهرها الحادي عشر لاحظت عليها وبشكل واضح ماكنت أؤمن به ، فغالبا عندما اقوم بتصفح هاتفي الذكي أجد ابنتي تتذمر مطالبة بتشغيل جهاز ذكي لها وأيضا عند مشاهدتها لاطفال ايباد اخرين ، بل ونفس الشيء مع امور مختلفة أخرى ، فمثلا عندما اقوم بالمشي في أنحاء المنزل أو اللعب فإنها تتقبل القيام بذلك متخلية عن اللعب بالهاتف ، وعندما نتناول الطعام فهي تحب أيضا ان تتناول بيدها كما نفعل نحن ، وكذلك عندما أقوم بقراءة القران فإنها تطالب باعطائها المصحف أيضا ومع أنني جربت اعطاءها كتبا أخرى إلا انها لم تفضل إلا المصحف كونها تراني أحمله بشكل متكرر .

ولذلك فأعتقد بأنه علينا مراقبة مانقوم به ، والحقيقة أننا أيضا منشغلون بهواتفنا واجهزتنا الذكية التي أشغلتنا عن أطفالنا وجعلتهم أيضا منشغلون بها عنا ،

فلنحاول قضاء المزيد من الوقت مع أطفالنا .

كتبه: منار مليباري