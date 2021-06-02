مصر: مقتل وإصابة 18 شخصاً إثر اشتباكات بين عائلتين

الكويت - هبة التوبجي - قتل 11 أشخاص وأصيب 7 آخرون في اشتباك مسلح بين عائلتي السعدية والعوامر، في قرية أبو حزام بنجع حمادي بمحافظة قنا المصرية.

وكشف شاهد عيان من سكان القرية حسبما نقلت عدد من الصحف المصرية اليوم الثلاثاء، كواليس ما جرى، قائلا إن “هناك خلافات ثأرية قديمة بين العائلتين منذ ربع قرن لكنها تجددت في الأيام الماضية بسبب مشادة كلامية حدثت بين أبناء العائلتين فكان هذا الخلاف إيذانا بجريمة مروعة”.

وانتظرت عائلة السعدية قدوم نجل عائلة العوامر والذي كان يستقل حافلة (ميكروباص)، فقاموا بإطلاق النار على المركبة بالكامل، مما أدى لمصرع كافة من كانوا على متنها.

وفرضت مديرية أمن قنا تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين، كذلك جمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.