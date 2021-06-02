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القبض على (4) مقيمين لقيامهم بسرقة الكيابل الكهربائية بالرياض

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية والمتاجرة بها، وضبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تستخدم في تنفيذ جرائمهم، وأوقفوا واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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