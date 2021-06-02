شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يفحط بسيارة مستأجرة في جدة.. والمرور يتفاعل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع فيديو أرسله مغرد وثق من خلاله قيام قائد مركبة بممارسة التفحيط على طريق سريع في جدة بسيارة مُستأجرة. وظهر خلال المقطع قائد المركبة يمارس التفحيط على الطريق معرضًا حياته وحياة المارة وسالكي الطريق للخطر. وعلقت الإدارة بقولها: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”. كما نشرت الإدارة العامة للمرور، صور وثقت من خلالها السيارة المُستخدمة في عملية التفحيط بعد ضبطها.

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