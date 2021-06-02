شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأردن بالقاهرة: مشاورات مستمرة لخدمة الفلسطينيين وقضيتهم العادلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير الأردنى فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أمجد العضايلة، اليوم الأربعاء سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، حيث أكد السفير الأردنى استمرار تنسيق المواقف والتشاور المستمر لخدمة الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.

وبحسب تغريدة للسفير الأردنى لدى القاهرة عبر "تويتر"، جدد سفير دولة فلسطين الاعتزاز والتقدير للموقف المبدئي العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والشعب الأردني مع فلسطين وشعبها وقضيتها.