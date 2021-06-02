رئيس البرلمان العربى: منح الرئيس السيسى "وسام القائد" تقديرا لدوره الرائد فى الدفاع عن القضايا العربية

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أنه تشرف، باسمه وباسم أعضاء البرلمان، بتقديم "وسام القائد" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عرفاناً بدوره الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وقال "العسومي"، في تدوينات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه أعرب، خلال لقائه مع الرئيس السيسي اليوم ،عن تقديره لمواقف سيادته المُشرِفة، التي سيُخلدها التاريخ وتتوارثها الأجيال والتي تمثل نموذجاً رائداً، في تحمله المسئولية القومية العربية، انطلاقاً من إيمانه الراسِخ، بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة للدول العربية، وتوحيد صفوفِها، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.



وتوجه "العسومي" إلى الله سبحانه وتعالى، بالدعاء أن يمُن على الرئيس السيسي، بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة دوره الوطني والقومي الهام لخدمة الأمة العربية، وأن يُنعم على مصر، والأمة العربية، بالأمن والأمان والتقدم والازدهار.