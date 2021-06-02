شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: تشكيل الحكومة اللبنانية أولوية لا يتقدم عليها أى عنوان آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إن لبنان يحتاج اليوم إلى حكومة قائمة تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، متابعا: نحن عاجزون عن تشكيل حكومة تتصدى للمشكلات الاقتصادية والطبقة السياسية لم ترتق لمستوى التحديات.

وأضاف حسان دياب خلال كلمة له اليوم، أن لبنان يواجه حصارا خارجيا مطبقا عليه، موضحا أن تداعيات الانهيار ستكون تبعاته خطيرة جدا على لبنان وعلى محيطه الإقليمي.

وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى أن تشكيل الحكومة أولوية لا يتقدم عليها أى عنوان آخر، متابعا: أدعو اللبنانيين إلى الصبر على أي قرار قد تأخذه أى جهة ويزيد معاناتهم.

كما دعا حسان دياب القوى السياسية إلى تقديم التنازلات وهي صغيرة مهما كبرت لأنها تخفف عذابات اللبنانيين، كما دعا أشقاء لبنان عدم تحميل اللبنانيين تبعات لا يتحملون أى مسؤولية فيها.