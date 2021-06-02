الرئيس التونسى يتوجه إلى بلجيكا غدا الخميس

القاهرة - سامية سيد - يقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، غدا الخميس، تستمر لمدة يومين للمشاركة في أشغال القمة الثانية تونس-الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس سعيد من المقرر أن يلتقي خلال هذه الزيارة بكل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين، ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي.



ومن المقرر أن يجري الرئيس التونسي جلسة مباحثات مع العاهل البلجيكي الملك فيليب، وسيلتقي أيضا مع رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنير هوير لبحث أنشطة البنك بتونس وتمويله لمشاريع في قطاعات حيوية على غرار البنية التحتية والتربية والصحة، كما سيشرف الرئيس سعيد على تركيز مجموعة أصدقاء تونس بالبرلمان الأوروبي التي تضم نوابا أوروبيين ممثلين عن مختلف الكتل السياسية.



وأشار البيان إلى أن الزيارة تندرج في إطار مزيد من ترسيخ العلاقات التاريخية بين تونس والاتحاد الأوروبي، شريكها الاقتصادي الأول، وتعزيز مكتسبات التجربة الديمقراطية في تونس وتحقيق الإنعاش الاقتصادي عبر دفع التعاون في عدة مجالات خاصة منها خلق فرص عمل والبحث العلمي والتكنولوجي والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.