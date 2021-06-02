شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع اللبنانية تبحث إجراءات استيراد وتصدير المواد الخطرة فى ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت زينة عكر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الإجراءات المتعلقة بعملية استيراد وتصدير المواد الخطرة في ميناء بيروت عبر الترانزيت.

جاء ذلك في اجتماع، اليوم الأربعاء، حول الإجراءات المتعلقة بمحطة الحاويات والشركات في ميناء بيروت بحضور ممثلي عدد من الشركات وممثلين عن الجيش اللبناني.

واستمعت وزيرة الدفاع إلى مطالب المجتمعين حول التعديلات المتعلقة بالاقتراحات المرسلة من وزارة الدفاع حول كيفية التعامل مع هذه المواد.

وطلبت وزارة الدفاع - خلال الإجتماع - برفع مقترحاتهم لدرسها من قبل قيادة الجيش ووزارتي المالية والأشغال.

وكان ميناء بيروت قد شهد في الرابع من أغسطس الماضي انفجارًا ضخمًا أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فضلاً عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.