شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. رئيس هيئة الأركان يرعى حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أحمد المحلي: نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رعى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي حفل تخريج دورات كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة دورة الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

وفور وصول معاليه عزف سلام الفريق وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لقائد الكلية, ثم شاهد الجميع العرض المرئي للكلية، ثم أعلنت نتائج الدورات, حيث كرم معاليه المتفوقين من دورتي الحرب (12) ودورة القيادة والأركان (47).

وفي الختام عُزف السلام الملكي.

يذكر أن خريجي دورة القيادة والأركان (47) تضم (26) دارساً من الدول الشقيقة والصديقة.

حضر الحفل كل من معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع وأصحاب المعالي والسمو قادة أفرع القوات المسلحة وكبار ضباط القوات المسلحة.

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